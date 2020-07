Bayern-Trainer Flick: "Manu ist eindeutig unsere Nummer eins"

In dieser Spielzeit bestritt der Bayern-Torhüter alle bisherigen fünf Partien komplett. Seit seinen Mittelfußbrüchen und der langwierigen Verletzungspause in den Jahren 2017 und 2018 weiß Neuer, dass eine Karriere endlich ist – auch wenn er sich mit 34 Jahren im besten Torwartalter befindet. Also will Neuer alles mitnehmen, natürlich auch den DFB-Pokal.

Da gehört eine Partie der 1. Hauptrunde bei einem Regionalligisten wie Energie Cottbus (3:1) selbstverständlich dazu. Dass er vor zwei Wochen nach Rücksprache mit Cheftrainer Hansi Flick seinem Stellvertreter Sven Ulreich das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:1) schenkte, kam einer Sensation gleich. Denn Neuer will immer spielen. Komme, wer wolle.

Für Flick ist "Manu eindeutig unsere Nummer eins, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern". Trotz der Verpflichtung von Alexander Nübel (23), der ablösefrei vom FC Schalke kam, Anfang der Woche seinen Medizincheck absolvierte und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, im Training an der Seite von Neuer reifen soll.

Übrigens: Mit dem sechsten Cup-Coup wäre Neuer ("Wir wollen unbedingt wieder Pokalsieger werden") nicht ganz oben im ewigen DFB-Pokal-Ranking, sondern würde auf Rang zwei rücken: Gemeinsam mit Oliver Kahn sowie lauter Ex-Teamkollegen: Franck Ribéry, Philipp Lahm und Claudio Pizarro. Einsame Spitze: Bastian Schweinsteiger mit sieben Pokaltriumphen.

Am Samstag macht Neuer in Berlin sein 54. Pokalspiel (16 davon für Schalke). Zu Rekordpokalspieler Mirko Votava (74 Partien für Borussia Dortmund und Werder Bremen) fehlen dann noch 20 Spiele, oder, wie Neuer wohl locker sagen würde: Dreimal Finale plus zwei weitere Partien.

