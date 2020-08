Lissabon - Auf nach Lissabon: Nach dem Kurz-Trainingslager an der Algarve reist die Mannschaft des FC Bayern München in die portugiesische Hauptstadt, wo am Freitagabend (21.00 Uhr) für den deutschen Fußball-Meister mit dem Viertelfinale gegen den FC Barcelona der Einstieg in das Finalturnier der Champions League ansteht. "Es war optimal hier", resümierte Trainer Hansi Flick nach dem Aufenthalt in Lagos, wo sich das Team um Kapitän Manuel Neuer seit Sonntagabend vorbereitet hat.