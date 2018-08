Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Bastian Schweinsteiger?

An die wirklich erste Begegnung erinnere ich mich nicht. Basti ist Jahrgang 1984, ich 1983 – das heißt, dass wir eigentlich in der U16 und U17 mehr nebeneinander und erst in der U19 miteinander gespielt haben. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, wenn der Basti mit auf dem Platz und in der Mannschaft war – weil er einfach ein herzensguter Mensch ist und alles für seine Mannschaft gibt.