Während Gnabry in guter Form und zudem hundertprozentig fit ist, musste Ribéry zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infekts kürzer treten. So fehlte der Franzose auch bei der 5:1-Gala in Mönchengladbach. Mittlerweile ist Ribéry wieder auskuriert, am Dienstag kehrte er ins Mannschafstraining zurück. Ob der mittlerweile 35-Jährige allerdings über 90 Minuten spielen kann, ist fraglich. Von 27 Pflichtspielen in der bisherigen Saison absolvierte Ribéry lediglich sechs über die volle Distanz.