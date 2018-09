Kovacs Ankündigung: Auf die Schwaben mit Gebrüll! Netter Nebeneffekt: Mit einem Erfolg und dann sechs Punkten nach zwei Partien könnte Kovac entspannt in die Länderspielpause gehen. Nächster Gegner ist Bayer Leverkusen am 15. September. Das Spiel in Stuttgart bietet für den Bayern-Coach zudem die Gelegenheit, einen seiner künftigen Stars zu beobachten: Benjamin Pavard (22).