Mit dieser Ansage verabschiedet er seine Spieler in die Mittagspause, am Nachmittag steht ein weiteres Training an. Er spüre seine Beine "auf jeden Fall" sagt Müller der AZ. Joshua Kimmich meint: "Das Training ist umfangreicher, es wird mehr auf die Grundlagenausdauer geachtet." Er sei "überzeugt", so Kimmich, "dass uns das während der Saison zugutekommen wird".