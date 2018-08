FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Endlich ein Herausforderer!

Endlich geht es wieder los! 104 lange Tage musste Fußball-Deutschland warten, nun kehrt die Bundesliga endlich wieder zurück in die Stadien und Wohnzimmer der Republik. Gleich zum Auftakt kommt es zu einem echten Spitzenspiel: Serienmeister FC Bayern empfängt Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim - und der hat sich für die neue Saison einiges vorgenommen.

"Ich würde sehr gerne das letzte Jahr noch erfolgreicher abschließen. Dass dies nicht einfach wird, weiß ich natürlich auch. Aber ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Meistertitel", tönte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt. Konkurrenz wäre den Bayern in der kommenden Saison durchaus Recht. "Ich finde es gut wenn mal jemand da ist, der nicht immer nur sagt: Die Bayern machen es eh wieder. Es ist gut, wenn eine Challenge da ist", sagte Joshua Kimmich zuletzt.

Bei den Bayern haben sich die Kraichgauer allerdings bislang immer schwer getan. Aus ihren zehn Gastspielen in der Allianz Arena konnten sie bislang nur zwei Punkte mitnehmen. In München setzte es auch die bislang höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte der Hoffenheimer: ein 1:7 am 25. Spieltag der Saison 2011/12.

Kovac mit Respekt vor Hoffenheim

Zum Saisonauftakt plagen Trainer Julian Nagelsmann zudem Verletzungssorgen. In Benjamin Hübner, Andrej Kramaric, Dennis Geiger, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Lukas Rupp fehlen gleich sechs potenzielle Stammspieler. Unterschätzen darf man die TSG dennoch nicht, wie der überzeugende 6:1-Sieg im DFB Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gezeigt hat.