FC Bayern gegen 1. FC Nürnberg Liveticker: PK mit Niko Kovac vor dem bayerischen Derby

München - Der FC Bayern findet langsam wieder zurück in die Spur: Nach dem 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Benfica Lissabon konnte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wenige Tage später einen 2:1-Erfolg bei Werder Bremen feiern. Jetzt steht das nächste Spiel in der Liga an – am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) trifft der deutsche Rekordmeister auf den bayerischen Nachbarn vom 1. FC Nürnberg. Die nächste Chance, den Abstand zum Tabellenführer aus Dortmund zu verringern.