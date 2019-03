+++ Salvator ist angezapft +++

Auch wenn am Abend andere im Vordergrund stehen werden: Eigentlich geht es am Nockherberg schon auch um das Starkbier. Der Braumeister hat eine Stunde vor dem großen Spektakel das Fass angezapft, damit der Fastenprediger Maxi Schafroth und die Politiker auch was zu trinken haben.

+++ Nockherberg 2019 - erste Einblicke +++

Mehrfach-Premiere beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg: Beim traditionellen Politiker-"Derblecken" wird am Dienstagabend (19.00 Uhr) erstmals der Kabarettist Maxi Schafroth (34) die Fastenpredigt halten. Er tritt die Nachfolge von Luise Kinseher an, die den versammelten Spitzenpolitikern in den vergangenen Jahren als "Mama Bavaria" die Leviten gelesen hatte.

Neuerungen gibt es auch im anschließenden Singspiel. Im Zentrum steht das neue bayerische Polit-Tandem aus Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Neu auf der Bühne sind Doubles der bayerischen Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze und der SPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles.

Vorab gewährt der Bayerische Rundfunk via Twitter erste Einblicke von der Generalprobe des Singspiels: Söder posiert elegant im Trainigsanzug, Andrea Nahles im Bademantel.

+++ Das erste Foto vom Bühnenbild des Nockherberg-Singspiels +++

Ein Foto von den Proben am Montag zeigt das Bühnenbild des diesjährigen Singspiels mit dem klangvollen Namen "Das kleine Glück oder da müsste mal was gemacht werden". Ein alter dreckiger Partykeller im Tiki-Stil - was wir daraus für die Handlung des Stücks schließen, lesen Sie hier!

+++ Nockherberg-Gästeliste: Wer fehlt? +++

Die gute Nachricht zuerst: Die Salvatorprobe auf dem Nockherberg am Dienstagabend wird wieder ein Fest – ein Fest, in einem Partykeller mit einem Hauch Südsee und ganz viel Mief. Die schlechte Nachricht: Nicht alle können oder wollen mitfeiern.

Von den Politikern, die im Singspiel von Stefan Betz und Richard Oehmann derbleckt werden, fehlt ausgerechnet Horst Seehofer (CSU), der traditionell ja immer besonders auf den Deckel bekommt. Auch Angela Merkel (CDU) wird – mal wieder – nicht kommen, ebenso wie Andrea Nahles (SPD).

+++ Maxi Schafroth über seine Vorbereitungen +++

Alle die sich schon an die Mama Bavaria gewöhnt hatten, werden der Fastenpredigt des Neuen auf dem Nockherberg aufmerksam lauschen. Der hat seine Rede im Vorfeld vor Kohlköpfen und Süßkartoffeln eingeübt, verrät er im Vorfeld. Wie sich Schafroths Rede von denen seinen Vorgängern und seiner Vorgängerin unterscheiden wird, hat er der AZ verraten.