Die beiden echten Flügelspieler waren am Wochenende keine Option. Gnabry zumindest als Kurzzeit-Joker, doch der 24-Jährige hat durch Achillessehnen-Probleme wertvolle Aufbaueinheiten im Trainingslager in Doha verpasst. Während er am Samstag (18.30 Uhr) gegen Schalke mehr Minuten bekommen dürfte, wird Coman (23) nach seinem Kapseleinriss im Knie noch weit bis in den Februar hinein brauchen für sein Comeback. Also sind Müller & Perisic weiter gefordert, Trainer Hansi Flick hat keinerlei Anlass, die Offensive gegen Königsblau umzubauen.