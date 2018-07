Fachkräftemangel Warten auf Horst Seehofers Einwanderungsgesetz

Vielmehr soll nur einreisen dürfen, wer bereits einen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Unternehmen vorweisen kann.

Als Vorbild nannte Merkel die Regelung, die Deutschland mit den Staaten des westlichen Balkans getroffen hat. Einerseits wurden diese Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt, was es praktisch unmöglich macht, bei der Einreise in die Bundesrepublik einen Antrag auf politisches Asyl zu stellen und während dieser Zeit einen Job zu suchen. Andererseits aber wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen sich in ihren Heimatländern um einen Arbeitsplatz in Deutschland kümmern können.

Wird die Regelung mit den Westbalkanstaaten die Basis sein?

Vor Ort gibt es spezielle Zentren, die über offene Stellen informieren. Liegt ein vom Arbeitgeber unterschriebener Arbeitsvertrag vor, stellt die deutsche Botschaft ein Visum aus, womit legal eingereist werden kann.

Im Gegensatz zur sogenannten "Blue Card", die ausschließlich für Hochschulabsolventen gilt und an ein Mindesteinkommen von 52.000 Euro im Jahr (bei Mangelberufen 40.560 Euro) gekoppelt ist, haben über diese Regelung auch Handwerker oder Geringqualifizierte die Möglichkeit auf eine legale Einreise.

2017 wurden 37.427 Arbeits-Visa für Frauen und Männer aus den Westbalkan-Ländern ausgestellt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Pflegekräfte aus Osteuropa?

Vor wenigen Tagen erst hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagen, gezielt Pflegekräfte aus den Ländern des Balkans und Osteuropas anzuwerben, um die Personalprobleme bei der häuslichen wie stationären Pflege zu lösen.

Die Innenexperten von CDU und CSU sind nach AZ-Informationen bereit, die Westbalkan-Regelung als Basis eines Einwanderungsgesetzes zu verwenden, wenn gleichzeitig sichergestellt sei, "dass wir die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten strikt begrenzen", wie ein führender Unions-Innenpolitiker sagt.

Die SPD hat sich noch nicht abschließend positioniert, tendiert aber zu einer nicht ganz so strikten Regelung. So plädierte etwa Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) dafür, dass Pflegekräfte aus dem Ausland auch ohne Vorliegen eines Arbeitsvertrages ein sechsmonatiges Visum erhalten könnten, um in dieser Zeit eine Stelle in der Bundesrepublik zu suchen.

Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil deutete an, mithilfe des Einwanderungsgesetzes auch eine Brücke zu bauen für diejenigen, die das Land eigentlich verlassen müssten, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde, die aber schon seit Längerem in Deutschland leben, einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung hätten und gut integriert seien.

Doch über diesen letzten Punkt wird es vermutlich noch heftige Auseinandersetzungen zwischen den Parteien CDU, CSU und den Sozialdemokraten geben.

