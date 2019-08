Warum wäre die Verpflichtung von Leroy Sané so wichtig?

Mit diesem Transfer würde Bayern ein klares Signal an die Konkurrenz senden – vor allem international. Wenn man sich verstärken will, muss man viel Geld in die Hand nehmen. Und nach dem Bayern-Ende von Arjen Robben und Franck Ribéry braucht der Klub einfach einen Spieler der Kategorie Sané.