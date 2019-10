Kohler: "Ein Verteidiger definiert sich über eine ganze Saison"

War es fahrlässig, Mats Hummels für 38 Millionen Euro an Dortmund abzugeben?

Das war auch eine wirtschaftliche Entscheidung, für einen 30-Jährigen noch ein paar Euro zu bekommen. Und das war ja keine unerhebliche Summe. Ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung.

Beim BVB ist er Abwehrchef und scheint zu alter Form zurückzufinden, oder?

Gegen Gladbach habe ich da auch Licht und Schatten gesehen. Er hat schon gute Spiele gemacht, wie in der Champions League gegen Barcelona und auch in der Bundesliga. Er hat aber auch immer mal wieder welche drin, wo man merkt, dass er auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist.

Sie sehen in ihm also nicht unbedingt den aktuell besten Innenverteidiger?

Nach acht Spieltagen ist es noch zu früh, um so ein Grundsatzurteil zu fällen. Ein Verteidiger definiert sich über eine ganze Saison. Das kann man erst danach beurteilen.

Viele fordern bereits, dass Bundestrainer Joachim Löw nach Süles Verletzung Hummels nun zurückholen müsse. Sie auch?

So wie Jogi Löw sich dazu geäußert hat, ist das für mich aus seiner Sicht keine Option. Er hat ja den klaren Eindruck vermittelt, dass es da für ihn kein Zurück mehr gibt. Da kann er jetzt auch nicht sagen, dass mit Süles Verletzung eine neue Situation eingetreten ist. Über so etwas muss ich mir schon im Vorfeld Gedanken machen und das miteinkalkulieren, wenn ich so eine Aussage tätige.

Wie sehen Sie die Nationalelf nun ohne Süle aufgestellt?

Auch das muss ich ja als Bundestrainer schon im Vorfeld wissen, wenn ich so eine Grundsatzentscheidung treffe. Wenn was passiert, wie kann ich das dann auffangen?

