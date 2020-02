Rummenigge: Gesellschaftliche Verantwortung des FC Bayern wird immer wichtiger

Welche Werte will der FC Bayern vermitteln, gerade auch gesellschaftlich?

Der FC Bayern soll sich das Bild, mit dem er über die Jahrzehnte so viele Fans auf der ganzen Welt gewinnen konnte, auch in der Zukunft bewahren. Wir stehen für unser gelebtes "Mia san mia", das sich auf dem Platz und außerhalb wiederfindet. Wir sind dem Erfolg verpflichtet, haben den Anspruch, Benchmarks in allen Bereichen zu setzen und stellen uns diesem Druck, der aus dem Innersten dieses Vereins und seiner Geschichte kommt. Bei allem Ehrgeiz auf dem Feld werden wir als Klub aber auch nie unsere gesellschaftliche Verantwortung aus den Augen verlieren. Im Gegenteil. Ich denke, in unseren bewegten Zeiten wird dieser Aspekt immer wichtiger. Bereits in der Vergangenheit haben wir uns immer sozial engagiert, ich denke da zum Beispiel an unsere sogenannten "Retterspiele", die auch in Zukunft fester Bestandteil unserer Vereinskultur bleiben werden. Der FC Bayern will und muss erfolgreich sein – ohne dabei seine Werte zu vernachlässigen.