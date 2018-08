Effenberg: Deshalb wird der Abstand zu Bayern größer

Das würde bedeuten, dass Bayern zum siebten Mal in Folge Meister würde.

Das ist ein klares Zeichen der Bayern, dass sie sehr gut arbeiten, wirtschaften und auch ihr Geld gut einsetzen. Die anderen Teams sind nicht in der Lage, ihre Spieler zu halten. Dortmund ist da mit Lewandowski, Hummels und Götze ein gutes Beispiel. Andere Klubs müssen immer wieder mit Abgängen leben, die wehtun. Wenn zum Beispiel die Klubs in der Premier League das Portemonnaie aufmachen, hat man keine Gegenargumente – bis auf Bayern. Mannschaften wie Schalke schwächt das enorm, wenn jetzt schon an die Talente herangegangen wird, wie bei Thilo Kehrer, der für 37 Millionen nach Paris geht, und Leroy Sané, den sie an ManCity abgeben mussten. Auch deshalb wird der Abstand zu Bayern in Zukunft wohl noch größer.