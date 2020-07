Die restlichen Bayern-Profis hatten bereits am Donnerstag in Klein-Gruppen an der Säbener Straße trainiert. Am Sonntag soll dann die erste Teameinheit auf dem Programm stehen, ehe kommende Woche der erste Härtetest für das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea stattfindet. Die Bayern empfangen am Mittwoch Olympique Marseille (31. Juli, 16 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).