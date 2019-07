Kammerer: "Maßvolle Werbemaßnahme für stationären Einzelhandel"

"Megamärkte um München leben – da ihre Standortgemeinden viel zu klein sind – von der Kaufkraft der Münchnerinnen und Münchner", sagt Fischer. Was ihn besonders ärgert, ist die "Ambivalenz", mit der die Debatte von Kirchenvertretern geführt wird. Die sprächen sich "vehement gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in München" aus, "verschweigen jedoch seit Jahren völlig, dass sich die Kirchen für ihre Kirchen-Läden mit Devotionalien in allen Wallfahrtsorten Bayerns wie Andechs, Ettal, Altötting eine Sonderregelung für die Öffnung an bis zu 40 Sonntagen im Jahr herausnehmen".