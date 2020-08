Hintergrund: Aufgrund des derzeitigen gültigen Einreiseverbots sind die Reisemöglichkeiten nach Kanada stark eingeschränkt. Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Einreise trotzdem erlaubt, so etwa kanadischen Staatsbürgern. Dafür müssen die Einreisenden allerdings mindestens 15 Tage bleiben und sich nach Ankunft zwei Wochen in Selbstisolation begeben. So lange hat Davies allerdings nicht Zeit – am 11. September steht mit der ersten Runde im Pokal der Auftakt zur neuen Saison an.