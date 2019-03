Thiago kann Spiel nicht ordnen

RAFINHA, NOTE 5: Da David Alaba wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht mitgereist war in den Breisgau, rutschte der Brasilianer wieder auf die Position des linken Außenverteidigers. Solide, aber ohne den wirklichen Esprit nach vorne. Keine Flankenläufe, keine besonderen Anspiele. Plus Stockfehler.



THIAGO, NOTE 5: Weil Trainer Niko Kovac auf Martínez verzichtete, agierte der Spanier auf der Sechser-Position. Versuchte, das konfuse Spiel zu ordnen. Linie reinzubringen. Glückte nicht so recht. Aus Unaufmerksamkeit mit teils schlimmen Ballverlusten.



LEON GORETZKA, NOTE 3: Mit starkem Auftritt letzten Sonntag im Nationaltrikot in Amsterdam. Bei der Aufgabe in Freiburg mit einer entscheidenden Einzelleistung. Machte vor dem Ausgleich den Ball durch ein Zuspiel mit der Innenseite zu Lewandowski scharf. Ansonsten? Ein Kopfballaufsetzer nach James-Flanke strich knapp vorbei. In der Nachspielzeit ging ein Ball von ihm an den Pfosten.



JAMES RODRIGUEZ, NOTE 3: Machte während der Länderspielperiode zwei Spiele für Kolumbien auf einer Asien-Tour, trainierte erst am Donnerstag wieder an der Säbener Straße mit. In Freiburg ballsicher, aber in vielen Aktionen zu lasch und lahm in den Zweikämpfen. Einen guten Schlenzer fischte Schwolow aus dem langen Eck (66.). Dennoch mit feinen Pässen und Seitenverlagerungen.



THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Kapitän weil Neuer fehlte. Musste auf der nicht so ganz von ihm geliebten rechten Außenbahn ran: Dort jedoch sehr aktiv, mit einer starken Volley-Vorlage zu Lewandowski, doch die Chance verpuffte. Überholte mit seinem 311. Bundesliga-Einsatz für Bayern seinen Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Nach 55 Minuten ausgewechselt – unterm Strich zu wenig Torgefahr.