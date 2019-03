Rafinha, NOTE 3: Erneut Linksverteidiger in Vertretung des angeschlagenen David Alaba, der jedoch für das Liverpool-Match am Mittwoch wieder fit sein wird. Wirkte bissig und sehr motiviert. In der Champions League wird er als Kimmich-Ersatz rechts gebraucht.

Javi Martínez, NOTE 3: Der wichtigste, weil effizienteste Mann der letzten Wochen. Erzielte zuletzt zwei Mal die 1:0-Führung, jeweils per Kopf. Der Sechser vor der Abwehr erhielt nach einer halben Stunde an der Seitenlinie taktische Anweisungen von Kovac. Bekam kurz vor der Pause richtig einen mit, musste länger behandelt werden.

Thiago, NOTE 2: Zunächst mit ziemlicher Streuung bei seinen Pässen und weiten Schlägen auf die Flügel. Ordnete das Spiel, Status: feines Füßchen. Sahne: Sein Pass auf James, der dann zum 3:0 traf. Ein Assistpunkt. Auch defensiv wichtig: Bereinigte die brenzlige Situation mit Wolfsburgs Gerhardt nach drei Minuten.

James Rodríguez, NOTE 2: Wirkte frisch und spritzig, spielfreudig, mit viel Übersicht. Initiierte das 2:0 mit einem feinen Pass in den Lauf von Gnabry. Erzielte mit Auge und Ruhe, weil er am Sechzehner nicht gestört wurde, das 3:0. Feiner Schlenzer mit links, sein vierter Liga-Saisontreffer. Durfte nach 74 Minuten vorzeitig aus dem Regen in die Kabine.

Thomas Müller, NOTE 2: Löw-Opfer Nummer drei. Agierte als halber Rechtsaußen wie schon in Gladbach. Konnte, wie die Fußballer so gerne sagen, „raushauen“, da er gegen Liverpool wegen Teil zwei seiner Rotsperre zuschauen muss. Klaute viele Bälle, verzettelte sich jedoch in den Eins-gegen-Eins-Duellen. Pluspunkt: Sein kluger Assist auf Gnabry bei dessen 1:0. Vergab viele Möglichkeiten, traf dann aber doch mit links zum 4:0 (76.).

Serge Gnabry, NOTE 2: Von Lösung 1 C auf der Position des Linksaußen zur aktuellen 1A-Variante. Verhedderte sich oft in den Dribblings gehen Wolfsburgs William, war aber genau am richtigen Fleck als er Müllers Pass zum 1:0 über die Linie drückte - das 900. Bayern-Tor in der Allianz Arena seit der Eröffnung 2005. Danach noch die perfekte Ablage vor dem 2:0. Durfte sich nach 54 Minuten erholen - ausgewechselt.

Robert Lewandowski NOTE 2: Bestritt sein 150. Bundesliga-Spiel für die Bayern. Der Torjäger erwies sich selbst die Ehre und traf auf Pass von Gnabry locker zum 2:0 und 6:0, sein 16. und 17. Saisontreffer in der Bundesliga (und das 15. Tor in den vergangenen acht Duellen mit Wolfsburg). Hat nun Werder-Oldie Claudio Pizarro (195 Bundesliga-Treffer) im Ranking der ausländischen Torschützen um zwei Treffer überholt.

Leon Goretzka, NOTE 3: Erster Wechsel. Kam nach 53 Minuten für Martínez. Der Ex-Schalker hatte zuletzt wegen Sprunggelenksbeschwerden pausieren müssen. Agierte mehr als Achter denn als Sechser – bei 3:0-Führung kein Problem. Seinen gewaltigen Fernschuss parierte Casteels.

Franck Ribéry, NOTE 1: Auch etwas mehr als eine halbe Stunde Spielpraxis für den 35-jährigen Franzosen. Ribéry, in Gladbach wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht dabei, kam für Gnabry, besetzte den linken Flügel. Wollte es wissen, tatendurstig und schnell. Feine Vorlage zu Müllers 4:0, zu Kimmichs 5:0 und Lewandowskis 6:0. Vorlagen-Triple.

Renato Sanches Ohne NOTE: Mal wieder ein Kurzeinsatz für den Portugiesen. Kam nach 74 Minuten für James. Super Tänzchen am linken Strafraumeck in der Entstehung des 4:0.