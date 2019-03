So plant der FC Bayern mit dem Talent

"Ich glaube, es sind fünf Klubs, die Interesse an Woo haben", erklärte Rummenigge: "Wir werden im Sommer entscheiden, wie wir weiter mit ihm umgehen. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass er eine schöne Entwicklung genommen hat, er hat Einsätze in der Bundesliga und Champions League bekommen." Jeong soll am besten den Weg gehen, den schon andere Bayern-Talente beschritten haben, so Rummenigge weiter: "Ich halte das, was wir früher gemacht haben, etwa bei Markus Babbel, Philipp Lahm, Toni Kroos oder David Alaba immer noch für die beste Philosophie. Bei einer Leihe oder einem Verkauf mit Rückkaufoption können die jungen Spieler sich am besten entwickeln."