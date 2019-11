Ein komplett anderer Spieler sei Alaba in der Innenverteidigung, lobte Kimmich. Das sah auch Leon Goretzka so: "Er interpretiert die Innenverteidigerposition sehr eigen. Ich finde hervorragend, wie er das macht", so der 24-Jährige, um diesen Eindruck dann auch taktisch zu erklären: "Er spricht viel mit uns, schiebt die Kette hoch, gibt uns dadurch die Möglichkeit, die Ketten eng zu halten. Er ist extrem zweikampfstark und gibt uns eine gute Stabilität, weil er nach vorne und offensiv denkt. Das macht es für die Mittelfeldspieler einfacher, weil der Raum in der Verteidigungszone kleiner wird."