Wer vom James-Abgang profitieren könnte

Für den FC Bayern hat die Trennung Folgen. Und sie bringt Gewinner hervor. Zum Beispiel Trainer Kovac, der seine Position gestärkt und nun einen Härtefall weniger im Kader hat. Auch Thomas Müller (29) profitiert vom Abschied seines Konkurrenten, er dürfte auf der Zehnerposition weiter gesetzt sein.

Für Renato Sanches (21) könnten sich nun ebenfalls neue Perspektiven auftun. Der Portugiese ist mit seiner Saisonbilanz nicht zufrieden, er kam nur sechsmal in der Startelf zum Einsatz. "Ich möchte mehr spielen", sagte Sanches der "Sport Bild": "Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es noch mal in München zu versuchen (...). Dabei habe ich im Training gezeigt, dass ich ein guter Spieler bin. Ich finde von den jungen Spielern habe ich am wenigsten Chancen bekommen." Verleihen lassen will sich Sanches nicht mehr. "Sollte ich wirklich gehen, dann komplett", sagte er.

Aber vielleicht muss er das ja gar nicht – denn nach dem James-Abschied gibt es auch für ihn eine neue Chance.

