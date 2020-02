Davies mit enormer Marktwertsteigerung

Eishockey-Fan Davies - er war in der Winterpause beim NHL-Prestigeduell Edmonton gegen Calgary mit Leon Draisaitl - musste einige Hürden meistern, bis sich ihm die weite Fußball-Welt öffnete und er als "Canadian Wunderkind" galt. In Ghana als Flüchtlingskind einer liberianischen Familie geboren, zog er mit seinen Eltern als Fünfjähriger nach Edmonton in Kanada weiter. Dort wuchs er behütet auf, begeisterte sich für Fußball und erhielt mit 15 in Vancouver die Chance zur Profilaufbahn.