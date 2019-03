Sowohl in der deutschen Nationalelf als auch beim FC Bayern hat sich der tempo- und trickreiche Flügelspieler in den vergangenen Monaten einen Stammplatz erkämpft. Und damit auch einen gewissen Thomas Müller, 29, plötzlich verzichtbar gemacht. "Ich versuche Gas zu geben, mich weiterzuentwickeln und durch Leistung mir den Platz zu ergattern, egal wo und in welcher Mannschaft", sagte er am Mittwoch in München.