TSV 1860 muss in Uerdingen ran

Die Serie von 16 ungeschlagenen Spielen ist nach der Heimpleite am Samstag gegen die Würzburger Kickers (1:2) gerissen. Nun wollen die Löwen am Dienstag beim KFC Uerdingen eine neue Serie starten.

Durch das zweite sieglose Spiel in Folge ist der TSV 1860 in der Tabelle auf Rang acht abgerutscht. Dennoch hat die Köllner-Elf lediglich zwei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei und ist weiter voll im Aufstiegsrennen dabei.

Sascha Mölders fehlt gesperrt

Die Uerdinger belegen aktuell Platz zehn in der 3. Liga und könnten die Giesinger mit einem Sieg am Dienstagabend in der Tabelle überholen.

Seine Startelf muss Sechzig-Coach Michael Köllner zumindest auf einer Position verändern: Sascha Mölders fehlt in Uerdingen aufgrund einer Gelbsperre. Für den Alpha-Löwen dürfte wohl Prince Owusu eine Chance von Beginn an erhalten.