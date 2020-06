Münchner Stadtderby: FC Bayern II empfängt den TSV 1860

Vier Spieltage vor Schluss kommt es im Grünwalder Stadion zum Showdown: Die kleinen Bayern empfangen als Heimmannschaft die Löwen zum Münchner Stadtderby.

Auch wenn das Duell der Erzfeinde dieses Mal ohne Zuschauer stattfinden wird, verspricht die Partie am Mittwochabend Brisanz. Der FC Bayern II möchte seine Erfolgsserie von nun mehr neun Spiele ohne Niederlage fortsetzen und die Spitzenposition in Liga drei verteidigen.

"Kein Spiel wie jedes andere"

Sechs Punkte weniger auf dem Konto haben die Sechzger als Tabellenachter. Durch den 2:1-Heimerfolg am Sonntag gegen den Halleschen FC ist das Team von Michael Köllner allerdings weiter in Reichweite der Aufstiegsplätze.

"Es ist kein Spiel wie jedes andere, es geht ums Prestige. Wir werden alles tun, um eine gute Mannschaft zu schlagen", so Löwen-Verteidiger Dennis Erdmann über das Derby, in dem für den TSV 1860 nur ein Sieg zählt, möchte man weiterhin von der Rückkehr in die 2. Bundesliga träumen.