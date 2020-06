Angelo Stiller: Tabelle spielt keine Rolle

Die Ausgangssituation ist für Stiller in solch brisanten Begegnungen allerdings nebensächlich: "Sie werden auch topmotiviert sein und alles andere ausblenden – auch die Tabelle. Die spielt in einer Partie keine Rolle, gerade beim Lokalduell. Wir müssen von Anfang an da sein und eine entsprechende Einstellung an den Tag legen."