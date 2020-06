TSV 1860: Der Etat für nächste Saison ist eingefroren

Ungewissheit hoch drei: Sechzigs größtes Problem. Wie vergangene Saison nach einer Aufholjagd bis zum 30. Spieltag auf Rang fünf folgte auch nun der Einbruch. Wie vergangene Spielzeit besteht keine Planungssicherheit. Diesmal durch die Corona-Krise noch verschärft. Da die positive Fortführungsprognose wackelt, ist der Etat für die Spielzeit 2020/21 eingefroren.

Wie die "SZ" berichtet, könnten bis Ende des Jahres zwei bis vier Millionen fehlen. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel stellte zuletzt klar: "Am Ende des Tages kann ich erst agieren, wenn aus den angedachten Lösungen auf dem Tisch Fakten werden."

Das Präsidium um Robert Reisinger, seit 2017 Verfechter eines Konsolidierungskurses in Pleiteliga drei, wünscht sich nun einen "wirksamen Beitrag" für die kommenden zwei Jahre von Hasan Ismaik. Also von jenem Investor, den Reisinger zuletzt mehrfach damit brüskierte, Ismaik-kritische Fanblogs mit Fotos aus dem Stadion zu beliefern. Der Jordanier verspricht indes seine Unterstützung per Facebook, "sobald jeder getan hat, was er konnte" – sieht so eine echte Annäherung aus?

Vielen Löwen fehlt die Perspektive

Es nährt sich der Verdacht, dass die Gesellschafter den Ernst der Lage verkennen, gar nicht helfen wollen – oder können? Die Gerüchteküche brodelt, von einer günstigen Insolvenz in Corona-Zeiten ohne Punktabzug bis hin zu Geldproblemen Ismaiks ist je nach Fan-Lager alles zu vernehmen.

Schmerzhafte Abgänge: Mit Efkan Bekiroglu und Noel Niemann gehen bereits zwei Profis, die 1860 gerne gehalten hätte. Nach AZ-Informationen werden weitere folgen, wenn man ihnen keine Perspektive aufzeigen kann. Anführer Sascha Mölders, Leistungsträger Tim Rieder, Publikumsliebling Aaron Berzel und selbst Reservisten-Kapitän Felix Weber – alle zählen sie zu insgesamt 13 Spielern, die nicht wissen, wie es weitergeht.

Kein Wunder, dass die innere Zerrissenheit des Vereins irgendwann auf diejenigen abfärbt, die den Löwen auf der Brust tragen.