AZ-Umfrage: Wer war Ihr Bayern-Spieler der Saison?

FC Bayern: James ist außen vor

Doch bei einigen Stars lief es unter Trainer Niko Kovac so gar nicht rund: James Rodríguez, die Star-Leihgabe von Real Madrid, wurde in dieser Spielzeit kaum vom Kroaten beachtet. Bei Jérôme Boateng, Weltmeister von 2014, zeichnete sich schon früh ein schleichender Abschied an. Auch Renato Sanches, mit großen Hoffnungen vor drei Jahren geholt, konnte die Erwartungen wieder einmal nicht erfüllen.