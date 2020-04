München - Drei Mal schon spielte der FC Bayern in dieser Saison gegen Hansi Flicks Ex-Verein, gegen die TSG Hoffenheim – mit wechselndem Erfolg. Am 5. Oktober letzten Jahres gelang den Kraichgauern der erste Sieg in der Allianz Arena (2:1) – damals stand Niko Kovac noch als Trainer der Münchner an der Seitenlinie. Im Februar revanchierten sich die Bayern: Erst das 4:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale, dann das historische 6:0 in Sinsheim – was aber nicht wegen des Sixpacks historisch war, sondern: siehe Kasten.