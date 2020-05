Humor und Hoffnung sterben stets zuletzt. Hintereggers Sätze brachten gleich mehrere Erkenntnisse: Zuerst die allgemeine Haltung von Bayerns Bundesliga-Konkurrenz ob der Spielfreude und Dominanz, die der Meister auch zu Corona-Zeiten ausstrahlt. Also: "Es ist passiert – was soll man machen?" Egal wo und in welchem Stadion, egal ob mit und ohne Zuschauer: Unter Trainer Hansi Flick spulen die Bayern ihr Programm so sehenswert herunter, dass sich die Gegner wie am Samstagabend die Hessen im weiten, trostlosen Rund der Allianz Arena tatsächlich verloren vorkamen. Die Münchner erdrückten ihre Gegenüber mit aggressivem Pressing und stringentem Offensivspiel.