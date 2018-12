"Was wir offensiv, gerade über die Flügel, über die Doppel-Flügel, geleistet haben, war sehr gut", lobte Kovac die Power-Tandems. Über rechts fütterte Joshua Kimmich Gnabry, über die linke Seite belieferte David Alaba den "King". Effizient und mit Esprit. "Da haben wir uns sehr gut durchgesetzt", so Kovac, "wenn beide Seiten so performen, ist es schwierig, uns aufzuhalten." Serge Gnabry (19 Saisoneinsätze, vier Tore, vier Vorlagen) und Kingsley Coman (7/2/1), Bayerns neue Lichtgestalten. Gegen Leipzig beginnen sie erstmals vor eigenem Publikum gemeinsam – Vorhang auf!

Das muss Kingsley Coman noch verbessern

Die Kronprinzen der Flügel-Legenden Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35) treten deren Erbe an. Robben fehlt wegen Oberschenkelproblemen bis zum Trainingsauftakt am 4. Januar und verlässt den Verein am Saisonende nach zehn Jahren. Der Holländer wird seine Nachfolger von der Tribüne begutachten, Ribéry von der Bank.

"Franck hatte vor Hannover fünf Spiele in Serie gemacht, er ist nicht mehr Mitte 20", erklärte Kovac den Verzicht auf den Franzosen am vergangenen Wochenende. Außerdem habe er nach der Belastung "seine Hüfte gespürt. Franck war d’accord, dass er eine Pause braucht. Er wird die nächsten beiden Spiele wieder dabei sein." Als Joker, wenn Coman nicht mehr kann. Im Mai 2019 ist auch für Ribéry Schluss, er würde gerne einen Job im Verein übernehmen.

"Natürlich ist es ein Traum von mir, eines Tages so wichtig für Bayern zu werden wie Ribéry und Robben. Ich will die Erwartungen erfüllen, die der Klub in mich setzt und in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen", sagte Coman kürzlich im exklusiven AZ-Interview. Was er verbessern muss: Nach gewonnenen Sprintduellen oder Dribblings genauer in die Mitte zu passen oder zu flanken. Kopf hoch, King! Übrigens: Letztmals nicht ganz oben an Heiligabend standen die Bayern 2010 unter Trainer Louis van Gaal – als Fünfter! Keine gnadenbringende Weihnachtszeit.

