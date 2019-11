Ein Menschenversteher muss er nun wieder sein. Für die Bayern geht’s am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Samstag in der Liga gegen Dortmund darum, die Weichen in Richtung erfolgreiche Zukunft zu stellen. Flick, der über sich sagt, dass "er keiner ist, der dauernd in der ersten Reihe stehen muss", ist als Krisenmanager gefragt – und gefordert. Den Job hat er in der Nationalmannschaft auch schon mal übernommen. Das war im EM-Viertelfinale 2008, als er als Chef fungieren musste, weil Löw eine Sperre abzusitzen hatte. Die DFB-Elf siegte 3:2 gegen Portugal.