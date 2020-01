Die Mächtigsten beim FC Bayern sind in diesen Tagen vor dem Rückrundenstart auch die Stillsten, einzig Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick treten öffentlich in Erscheinung. Und lassen dabei durchblicken, dass sie unterschiedliche Vorstellungen haben, was die Kaderstruktur für den Rest der Saison angeht. Flick will die Chance seines (Trainer-)Lebens nutzen, Titel gewinnen – deshalb wünscht er sich mindestens zwei neue Spieler, definitiv einen Rechtsverteidiger und gern einen Außenstürmer. Sonst, so der Coach, seien die hohen Ziele der Münchner in drei Wettbewerben nicht zu erreichen. Man kann Flick verstehen.