Söder: "Franz Josef Strauß hätte die AfD bis aufs Blut bekämpft"

Sogar über Fußball spricht der Fan des 1. FC Nürnberg kurz: Der FC Bayern habe sich lange geweigert, so hohe Summen in Spieler zu investieren wie englische Vereine. "Jetzt müssen sie nachschieben", sagt Söder und schlägt den Bogen zur Politik: So dürfe es dem Land Bayern auf keinen Fall gehen. Darum müsse man in Forschung und Zukunftstechnologien investieren.