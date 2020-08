Lagos - Wie ein Urlauber saß Alphonso Davies auf seinem Plastikstuhl und schaute den Kollegen vom Spielfeldrand bei der Arbeit zu. Was grundsätzlich jedem vergönnt sein sollte nach einer Saison extremer Belastungen, verursachte am Mittwochvormittag in Lagos Sorgen beim FC Bayern – denn Davies hockte nicht freiwillig da draußen. "Die Adduktoren sind ein bisschen verhärtet. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Trainer Hansi Flick noch während des Aufwärmens, um gleich ein wenig Dampf aus dem Thema zu nehmen.