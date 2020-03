Einen adäquaten Ersatz für den Rekord-Mann hat Trainer Hansi Flick freilich nicht in seinen Reihen. Der Bayern-Coach musste - wie schon so oft in dieser Saison - umdisponieren und auf eine vermeintliche Notlösung zurückgreifen. Drei Optionen hatte Flick vor dem Spiel gegen Hoffenheim zur Verfügung: Flügelspieler Serge Gnabry, Offensiv-Allrounder Thomas Müller und Sturm-Youngster Joshua Zirkzee.