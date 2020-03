Das machte Günther Jauch vor seiner TV-Karriere

"Im Winter bitte die Tür zumachen. Wie lange liegt denn die tote Taube da schon? Das ist doch Ihre Aufgabe, die weg zu machen", beschrieb Jauch die ständigen Anforderungen der Hausbewohner an ihn. Als klassisches Problem von Hausmeistern identifizierte er die Hausflure: "Immer Schuhe vor der Tür oder Schuhregale. Im obersten Stock am meisten. Die denken, dass die anderen nicht dran vorbeigehen", sagte Jauch. Sein Tipp: auf den Flur als Fluchtweg verweisen, sonst mit der Feuerwehr drohen.

Der gebürtige Münsteraner, der den Großteil seiner Kindheit in Berlin verbrachte, lebt heute in Potsdam. Dort setzt er sich für eine Vielzahl wohltätiger Zwecke ein, die Entwicklung seines Wohnorts liegt dem Moderator am Herzen. Bereits seit seinen frühen Berufsjahren verwendet Jauch einen Teil seines Einkommens für die Instandhaltung unterschiedlicher Orte in Potsdam, wie dem Fortunaportal am Potsdamer Stadtschloss. Für den Wiederaufbau spendete Jauch mehrere Millionen Euro.

Günther Jauch privat: Er besitzt ein Weingut und ein Restaurant

RTL-Quizmaster Günther Jauch stammt aus einem alten Hanseatengeschlecht und hatte mehrere prominente Vorfahren: Sein Großvater Hans Jauch war Offizier im Ersten Weltkrieg und wurde unter anderem dafür bekannt, dass er vor dem Zweiten Weltkrieg trotz Aufforderung nicht davon abließ, bei jüdischen Kaufleuten einzukaufen. Dessen Ehefrau Elsa - Günther Jauchs Großmutter - war Erbin des Traditionsweinguts von Othegraven in Rheinland-Pfalz, welches der Moderator seit 2010 führt.

Damit setzt er eine mehr als 200 Jahre alte Familientradition fort. Und das erfolgreich: Seit 2018 verkauft Günther Jauch eigens produzierte Weine unter seinem Namen in Discountern der Kette "Aldi". Und auch gastronomisch will Günther Jauch durchstarten: 2016 erwarb er die Villa Kellermann in Potsdam, wo er mit Sternekoch Tim Raue ein Restaurant eröffnete, für welches Jauch gleich im ersten Jahr als "Gastronom des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Günther Jauch in der "Quarantäne WG"

Auch RTL reagiert auf die derzeitige Corona-Krise – in Form einer neuen Sendung. "Die Quarantäne WG" (23.03., 20.15 Uhr) heißt das neue Format, bei dem Günther Jauch, Oliver Pocher und Thomas Gottschalk in einer virtuellen WG zusammenleben. Täglich wird die einstündige Live-Show ausgestrahlt, in der sich die drei TV-Stars per Video-Chat über die derzeitige Situation auf "informative, ernste und lustige" Art austauschen.

