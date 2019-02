Der neue, alte FC Bayern. Nicht nur im Vorstand, sondern auch in der Mannschaft wird es frische Gesichter geben. Fan-Liebling Ribéry, der mit einer Vertragsverlängerung geliebäugelt hatte, verlässt den Verein im Sommer. "Franck wird das nie akzeptieren, weil er spielen will, bis er nicht mehr laufen kann", sagte Hoeneß mit einem Schmunzeln. Doch König Franck wird zumindest eine große Ehre zuteil – ebenso wie Arjen Robben. "Wir wollen den beiden ein gemeinsames Abschiedsspiel bereiten, verdiente Spieler müssen durch ein großes Tor gehen", so Hoeneß.

Ribéry wird wohl erstmal woanders weiter Fußball spielen

Ribéry werde wohl bei einem anderen Klub seine Karriere fortsetzen und später nach München zurückzukehren: "Wir werden versuchen, eine Beschäftigung für Franck Ribéry zu finden, die seinen Verdiensten gerecht wird."

Für den Transfersommer 2019 kündigte Hoeneß einen Großangriff an. "Wenn Sie wüssten, wenn wir alles schon haben...", sagte Hoeneß mit einem zufriedenen Lächeln.

Neben Benjamin Pavard (22), dessen Wechsel bereits fix ist, soll auch Weltmeister-Kollege Lucas Hernández (23) kommen. "Wenn wir den kriegen können, könnte ich mir vorstellen, dass wir das bezahlen", sagte Hoeneß zur Ablöse des Abwehrspielers von Atlético Madrid, der für 85 Millionen Euro wechseln kann. Die Bayern sind bereit, so viel Geld auszugeben. "Wir hatten beschlossen, nicht diese, sondern nächste Saison zu klotzen", so Hoeneß. Übrigens auch aus Respekt vor Altstars wie Ribéry, Robben und Rafinha, denen man keine weiteren Topspieler vor die Nase setzen wollte. Dafür sei man, so Hoeneß, "bereit gewesen, mal die Meisterschaft ein Jahr zu opfern".

Zu den Stars der Zukunft könnte auch Leipzig-Stürmer Timo Werner (22) gehören. Hoeneß meinte: "Über Transfers zur neuen oder übernächsten Saison – denn Werners Vertrag läuft erst 2020 aus – machen wir keine Angaben." Im Sommer kann Leipzig aber letztmals eine hohe Ablöse kassieren. Nach AZ-Infos ist auch der FC Liverpool heiß auf Werner.

