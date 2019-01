Aber auch in der Abwehr, in der Süle mit Nachwuchsprofi Lars Lukas Mai die Innenverteidigung bildete, wirkte Bayern teilweise anfällig und erinnerte an das 3:3, das man in der Hinrunde gegen Düsseldorf trotz einer Zwei-Tore-Führung noch hatte hinnehmen müssen. Bei Hertha BSC (0:2) und gegen Borussia Mönchengladbach (0:3), das sich in deren Halbfinalduell mit 1:0 durchsetzte, hatten die Münchner sogar zwei empfindliche Liga-Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.