München - "Das Spiel ist noch nicht aus!" Mit diesen Worten schloss Thomas Müller seine knapp zweiminütige Frust-Erklärung zur Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw. Weil Müller im Satz zuvor über die anstehende "ganz heiße Saisonphase" mit seinem Klub Bayern München gesprochen hatte, war der Schlusssatz gemeinhin in diesem Zusammenhang interpretiert worden. Die "Sport Bild" will nun aber erfahren haben, dass Müller dabei (auch) an seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gedacht habe, die von Löw doch eigentlich so jäh beendet worden war.