München - Nicht nur, aber auch wegen der Coronakrise will der TSV 1860 die Nachwuchsförderung in den kommenden Jahren noch stärker forcieren. Bereits zum Wintertrainingslager in Spanien durften neben Noel Niemann (20) und Fabian Greilinger (19), die bereits in der Hinrunde Erfahrungen in der 3. Liga sammeln durften, mit Maxim Gresler (16) und Niklas Lang (17) zwei weitere Youngsters mitreisen.