München - Als Chris Lehner vor sieben Jahren das erste Mal in dem Häusl am Bavariaring war, roch es nach Klo. Nicht nach Toilette, sondern nach Klo: "Da hat’s schon viel Fantasie gebraucht, um sich das als Gastro vorzustellen." Chris Lehner fährt täglich an dem ehemaligen Klohäusl vorbei, denn er wohnt ums Eck. Immer wieder gab es Anläufe, aus dem Häusl was zu machen.