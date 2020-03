Sinsheim/München - Der FC Bayern hat durch das 6:0 (4:0) am 24. Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim einen großen Schritt in Richtung des achten Titelgewinns in Folge gemacht. Angesichts der Vorfälle in Folge der Hass-Plakate von Teilen der Münchner Fans gegen den Hoffenheimer Mehrheitseigner Dietmar Hopp ging der starke Auftritt der Bayern bei ihrem höchsten Saisonsieg allerdings unter.