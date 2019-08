Und doch war am Freitag ein Anderer das Thema: Mit Marc Roca (22) von Espanyol Barcelona kommt laut "L'Équipe" noch ein Neuer. Für den Mittelfeldspieler, der mit Spanien im Sommer U21-Europameister wurde, zahlen die Bayern nun wohl doch die in der Ausstiegsklausel verankerte Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro. Nachdem man die Summe nicht drücken konnte, machte der Abgang von Renato Sanches den Transfer möglich. Noch am Donnerstag hatte Roca für Espanyol in der Europa League gegen Luhansk 70 Minuten gespielt. Roca ist der Neuzugang mit der dritthöchsten Ablösesumme in Bayerns Vereinsgeschichte.