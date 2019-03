Leon Goretzka: Der Ex-Schalker schuftete bereits am trainingsfreien Montag für sein Comeback. Am Dienstag war Goretzka dann wieder voll im Mannschaftstraining dabei – ebenso wie Franck Ribéry nach Magen-Darm-Infekt.

Die Partie in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende hatte Goretzka aufgrund von Sprunggelenksproblemen verpasst. Spannend wird sein, wie Coach Kovac gegen Wolfsburg am Samstag sein zentrales Mittelfeld formiert. Javi Martínez, Thiago und James Rodríguez haben sich zuletzt als gut harmonierendes Trio erwiesen.

Für Kingsley Coman kommt Liverpool wohl zu früh

Kingsley Coman: Beim schnellen Außenstürmer (Muskelfaserriss im Oberschenkel) dauert es noch ein bisschen länger. "Die nächsten zwei, drei Wochen wird er fehlen", sagte Kovac vor sechs Tagen. Die Liverpool-Partie kommt also zu früh. Immerhin sah man den jungen Franzosen am Dienstag schon wieder im Lauftraining.

David Alaba: Der Österreicher leidet an einer Sehnenreizung und konnte auch am Dienstag nicht trainieren. Gegen Gladbach gab Rafinha den Alaba-Vertreter auf der linken Seite. Sehr solide, übrigens. Wann Alaba wieder ins Teamtraining zurückkehren kann, ist nach AZ-Informationen derzeit offen. Der 26-Jährige muss zunächst schmerzfrei sein.

Corentin Tolisso: Der französische Weltmeister fehlt schon seit September, als er sich im Spiel gegen Leverkusen einen Kreuz- und Außenmeniskusriss im rechten Knie zuzog. Mittlerweile macht Tolisso große Fortschritte, er kann wieder Lauftraining und Passübungen absolvieren. Am Dienstagmorgen, bevor seine Kollegen kamen, trainierte er individuell.

"Ich möchte nicht so schnell wie möglich zurückkehren, sondern so fit wie möglich", sagte Tolisso dem Bayern-Magazin "51". Er sei aber "sicher, dass ich in dieser Saison noch Spiele für den FCB bestreiten werde, wichtige Spiele", so Tolisso.

Lesen Sie hier: Timo Werner - FC Bayern bekommt Konkurrenz aus England