Kein Bundesliga-Einsatz mehr für Süle

In der Zwischenzeit ist viel passiert. Durch die coronabedingte Zwangspause konnte Süle weiter an seinem Comeback arbeiten. Und trotzdem scheint es für den 1,95 Meter großen Abwehrhünen nicht mehr zu reichen. Wie der "Kicker" berichtet, soll Süle wohl in den letzten vier Liga-Spielen und im DFB-Pokal (auch bei Erreichen des Finales) nicht mehr zum Einsatz kommen.