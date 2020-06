München - Das ging schneller als zunächst befürchtet: Nach seiner Knöchel-Operation wird Philippe Coutinho (28) wohl schon am Wochenende beim abschließenden Bundesliga-Spiel des FC Bayern in Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in den Kader zurückkehren. Das berichtet der "Kicker".