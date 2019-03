Alle drei Varianten sind in der Abwehrmitte möglich, das Duo Süle/ Hummels am wahrscheinlichsten. "Süle wird wieder spielen, Kovac hat ihn zur Nummer eins in der Abwehr gemacht", sagt Hamann: "Ich hätte aber auch bei Hummels und Boateng keine Sorgen."

Generell müsse Bayern "gegen die drei Topleute vorne sehr gut verteidigen", so Hamann. Liverpools Mittelstürmer Firmino traf am Wochenende doppelt. Der Brasilianer spielt aktuell auffälliger als Topstar Mohamed Salah.

Rafinha gegen Sadio Mané:

Joshua Kimmich fehlt gelb-gesperrt, deshalb verteidigt Rafinha hinten rechts. "Er hat das sehr gut interpretiert, offensiv wie defensiv", sagt Kovac über den 33-Jährigen, der zuletzt gegen Gladbach und Wolfsburg überzeugte. Aber kann er auch den schnellen Mané (17 Saisontore) stoppen?

Thiago gegen Georgino Wijnaldum:

Das Aufeinandertreffen der Mittelfeld-Lenker. Thiago spielt die wohl konstanteste Saison im Bayern-Dress, er brillierte auch am Samstag gegen Wolfsburg. "Bayern muss die Kontrolle im Mittelfeld bekommen. Da ist Liverpool verwundbar", sagt Hamann: "Spielertypen wie Thiago und James hat Liverpool nicht. Wenn die Bayern Liverpool ins Laufen bringen, haben sie sehr gute Chancen."

Serge Gnabry gegen Andrew Robertson:

Im Hinspiel war Gnabry einer der besten Bayern. Inzwischen hat der 23-Jährige neun Tore und sechs Assists in seiner Statistik stehen. Gnabrys Vertrag wurde bis 2023 verlängert. Gegen den robusten Schotten Robertson dürfte er Vorteile haben. Hamann setzt noch auf einen anderen Faktor:

"Bayern liegt Liverpool in Sachen Erfahrung voraus. Es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann man zuschlagen muss. In diesem Punkt sind die Bayern mit die Besten der Welt. Es wird ein von Taktik geprägtes Spiel. Und das spielt Bayern in die Hände. Diese Qualität hat Liverpool noch nicht nachgewiesen. Bayern wird es am Ende packen und weiterkommen."

